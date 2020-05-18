2020-05-18T13:50:22+03:00
Общество

МЧС Башкирии предупредило жителей региона о заморозках и сильном ветре

Из-за перепада температур на отдельных участках дорог появится дымка
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии ожидаются заморозкиВ Башкирии ожидаются заморозкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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МЧС Башкирии опубликовало очередное предупреждение о заморозках и сильном ветре на территории республики.

Со ссылкой на Башгидромет аварийное ведомство сообщило, что завтра, 19 мая, по региону прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы, при которых усилится ветер – порывы достигнут 17 метров в секунде. Ночью на поверхности почвы и в воздухе температура может упасть до -2 градусов. На отдельных участках автодорог видимость до 1-2 километров ограничит дымка.

В целом завтра, 19 мая, в Башкирии будет облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха в среднем по республике составит +3, +8°, днем – +15, +20°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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