В жилом доме в центре Уфы произошел пожар, спасатели эвакуировали 17 человек

18 Май 2020 2020-05-18T13:00:14+03:00

Огонь вспыхнул в одной из квартир высотки

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Сегодня, 18 мая, в Уфе загорелась квартира многоэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Пожарным пришлось эвакуировать 17 человек.

фото: МЧС РБ

Тревожный вызов на пульт диспетчера МЧС поступил утром, в 10:03. Когда спасатели прибыли на место, происходило открытое горение балкона на седьмом этаже. Пожарные установили автолестницу и эвакуировали из зоны воздействия огня и дыма 17 человек, среди которых было двое детей.

фото: МЧС РБ

«Открытое горение ликвидировано в 10:23, – сообщили в аварийном ведомстве. – Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU