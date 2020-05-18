В жилом доме в центре Уфы произошел пожар, спасатели эвакуировали 17 человек
Сегодня, 18 мая, в Уфе загорелась квартира многоэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Пожарным пришлось эвакуировать 17 человек.
фото: МЧС РБ
Тревожный вызов на пульт диспетчера МЧС поступил утром, в 10:03. Когда спасатели прибыли на место, происходило открытое горение балкона на седьмом этаже. Пожарные установили автолестницу и эвакуировали из зоны воздействия огня и дыма 17 человек, среди которых было двое детей.
фото: МЧС РБ
«Открытое горение ликвидировано в 10:23, – сообщили в аварийном ведомстве. – Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU