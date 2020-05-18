«Пожелаем ему успехов»: глава Башкирии сообщил о новом кадровом назначении
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики сообщил о новом кадровом назначении в структуре власти. Речь идет о новом мэре города Салавата – им стал Игорь Миронов.
«13 мая Миронов Игорь Геннадьевич назначен на должность главы городской администрации городского округа Салават по контракту. Решение состоялось. Пожелаем ему успехов», – сказал Хабиров.
Миронов с апреля 2020 года находился в статусе исполняющего обязанности градоначальника, пока в минувшую среду, 13 мая, местный Горсовет единогласно не избрал его на полноценную должность. Его кандидатуру после отставки предшественника Данира Халилова предложил сам руководитель региона.
ИСТОЧНИК KP.RU