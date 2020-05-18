2020-05-18T11:45:37+03:00
Общество

Для некоторых категорий граждан Башкирии вновь вводится режим самоизоляции

Соответствующий указ глава республики подпишет в течение часа
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Для пенсионеров вернули режим самоизоляцииДля пенсионеров вернули режим самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии некоторых жителей обязали вновь вернуться к режиму самоизоляции. Речь идет о лицах старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями – то есть людях, находящихся в группе риска по коронавирусной инфекции. Соответствующее решение принял глава республики Радий Хабиров. Указ, по его словам, будет подписан «в течение часа».

«Указ мы подготовили, с учетом мнения врачей мы его подкорректируем и в течение часа он будет подписан. Что будет в указе: социальная изоляция для людей 65+ и с хроническими заболеваниями. Этот указ будет содержать две рекомендательные нормы: работающие 65+ уходят на удаленный режим работы, и мы рекомендуем органам полиции в ходе рейдов обращать внимание на людей этого возраста и рекомендовать им соблюдать режим самоизоляции», – сказал Хабиров.

Напомним, ранее для пожилых людей был введен комендантский час. Согласно ограничительной мере, им запрещается выходить из дома в период с 18:00 до 6:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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