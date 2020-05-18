Для некоторых категорий граждан Башкирии вновь вводится режим самоизоляции
В Башкирии некоторых жителей обязали вновь вернуться к режиму самоизоляции. Речь идет о лицах старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями – то есть людях, находящихся в группе риска по коронавирусной инфекции. Соответствующее решение принял глава республики Радий Хабиров. Указ, по его словам, будет подписан «в течение часа».
«Указ мы подготовили, с учетом мнения врачей мы его подкорректируем и в течение часа он будет подписан. Что будет в указе: социальная изоляция для людей 65+ и с хроническими заболеваниями. Этот указ будет содержать две рекомендательные нормы: работающие 65+ уходят на удаленный режим работы, и мы рекомендуем органам полиции в ходе рейдов обращать внимание на людей этого возраста и рекомендовать им соблюдать режим самоизоляции», – сказал Хабиров.
Напомним, ранее для пожилых людей был введен комендантский час. Согласно ограничительной мере, им запрещается выходить из дома в период с 18:00 до 6:00.
ИСТОЧНИК KP.RU