Жителям Башкирии запретили собираться в мечетях на Ураза-байрам

18 Май 2020 2020-05-18T11:17:37+03:00

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Сегодня, 18 мая, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров рассказал, как пройдут праздничные богослужения на мусульманский праздник Ураза-байрам. Религиозный праздник, который по традиции отмечается в последний день священного месяца Рамадан в этом году выпадает на 25 мая. В республике он объявлен праздничным и нерабочим днем.

- Как всегда праздник сопровождался массовыми богослужениями в мечетях с большим количеством верующих. Мы проводили консультации с нашими духовными лидерами и, спасибо им огромное, нашли здесь понимание. В соответствии с указом о введении режима повышенной готовности, массовые сборы мы запретили. Совместно мы приняли решение, что предлагаем проведение праздничных богослужений в режиме онлайн трансляций, - заявил Хабиров.

По его словам, у республики уже есть печальный опыт проведения массовых богослужений во время Пасхи. Тогда после посещения церквей начались вспышки заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU