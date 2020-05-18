2020-05-18T11:07:27+03:00
Общество

В Башкирии число заболевших коронавирусом выросло на 94 человека

Всего на территории республики подтверждено 2155 случаев инфекции
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Башкирии за сутки подтвердились 94 случая коронавирусной инфекции. За все время ковид подхватили 2155 жителей республики. Оперативные данные представил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Министр здравоохранения республики Максим Забелин рассказал, что за сутки 18 человек были выписаны по выздоровлению (всего - 669). Ни одного летального случая за день не зафиксировано. Напомним, во время пандемии от опасной инфекции скончались 17 жителей Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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