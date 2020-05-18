В Башкирии на карантин закрыли очередную больницу: коронавирус подозревают у медика и его семьи
В Салаватском районе Башкирии на карантин закрыли Малоязовскую ЦРБ. У одного из сотрудников медучреждения подозревают коронавирусную инфекцию.
Доступ на территорию лечебной организации был ограничен сегодня, 18 мая. На входе висит табличка: «…в связи с карантинными мероприятиями поликлиника ГБУЗ РБ Малоязовская ЦРБ закрыта для приема граждан».
фото: соцсети
Местное издание «На земле Салавата» со ссылкой на администрацию района сообщает, что у одного из сотрудников больницы подозревают коронавирус. У него и членов семьи есть высокая температура и признаки ОРВИ. У всех были взяты анализы. Их результаты пока неизвестны. Чтобы избежать рисков распространения инфекции, учреждение закрыли на карантин. 14 медработников, которые контактировали с заболевшим коллегой, ушли на самоизоляцию.
ИСТОЧНИК KP.RU