В Башкирии на карантин закрыли очередную больницу: коронавирус подозревают у медика и его семьи

18 Май 2020 2020-05-18T10:28:35+03:00

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В Салаватском районе Башкирии на карантин закрыли Малоязовскую ЦРБ. У одного из сотрудников медучреждения подозревают коронавирусную инфекцию.

Доступ на территорию лечебной организации был ограничен сегодня, 18 мая. На входе висит табличка: «…в связи с карантинными мероприятиями поликлиника ГБУЗ РБ Малоязовская ЦРБ закрыта для приема граждан».

фото: соцсети

Местное издание «На земле Салавата» со ссылкой на администрацию района сообщает, что у одного из сотрудников больницы подозревают коронавирус. У него и членов семьи есть высокая температура и признаки ОРВИ. У всех были взяты анализы. Их результаты пока неизвестны. Чтобы избежать рисков распространения инфекции, учреждение закрыли на карантин. 14 медработников, которые контактировали с заболевшим коллегой, ушли на самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU