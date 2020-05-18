2020-05-18T08:53:02+03:00
Происшествия

Молодая девушка из Башкирии умерла при родах вместе с ребенком

Состояние ее здоровья резко ухудшилось за два месяца до рождения малыша
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: БСТфото: БСТ
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В Башкирии при родах скончалась 24-летняя девушка, ее ребенка спасти не удалось. Трагедия произошла в селе Чекмагуш на прошлой неделе, сообщает Башкирское спутниковое телевидение.

Семья роженицы ждала первенца, врачи никаких патологий на протяжении срока не отмечали. Однако на седьмом месяце беременности девушка вдруг почувствовала себя плохо. Родственники не стали медлить, вызвали медиков, и ее госпитализировали.

Несмотря на усилия врачей, ни девушку, ни младенца спасти не удалось. Как выяснилось, у беременной в злополучный вечер отошел тромб. Медики попытались спасти хотя бы малыша и сделали кесарево, но было уже поздно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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