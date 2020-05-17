Дерзкое ограбление дедушки в Башкирии раскрыли по отпечатку пальца

17 Май 2020 2020-05-17T17:05:24+03:00

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В пятницу, 15 мая, в полицию позвонили из больницы. К ним за медпомощью обратился 81-летний дедушка. Пенсионер стал жертвой жесткого ограбления.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, нападавшие ворвались к нему ночью, закрыв лица руками. Мужчины были пьяны, они повалили дедушку на пол и стали бить, требуя отдать сбережения. Не добившись ничего от обессиленного пенсионера, злоумышленники обшарили дом и забрали 7 тысяч рублей и старый телевизор.

На месте преступления криминалисты нашли четкий отпечаток пальца одного из грабителей. Так полиция выяснила его имя, а затем и имя подельника. Нападавшими оказались ранее судимые местные жители 36 лет и 41 года. У них дома нашлись похищенные купюры и телевизор, часть денег негодяи уже успели пропить.

- В настоящее время налётчики задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили в МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU