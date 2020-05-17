2020-05-17T13:18:02+03:00
Общество

В конце мая жителей Башкирии ждет дополнительный выходной

В республике будут праздновать Ураза-байрам
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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На следующей неделе жителей Башкирии ждут трехдневные выходные. 24 мая мусульмане республики будут отмечать Ураза-байрам - праздник в честь окончания поста в месяц Рамадан. Так как 24 мая - это воскресенье, праздничный выходной переносится на понедельник, 25 мая. В итоге выходные продлятся с 23 по 25 мая включительно, а 22 будет обычным рабочим днем.

Напомним, что независимо от того, будни в регионе или выходные, ношение масок и перчаток в общественных местах остается обязательным требованием. Индивидуальные средства защиты в Башкирии можно снимать только дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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