В конце мая жителей Башкирии ждет дополнительный выходной
На следующей неделе жителей Башкирии ждут трехдневные выходные. 24 мая мусульмане республики будут отмечать Ураза-байрам - праздник в честь окончания поста в месяц Рамадан. Так как 24 мая - это воскресенье, праздничный выходной переносится на понедельник, 25 мая. В итоге выходные продлятся с 23 по 25 мая включительно, а 22 будет обычным рабочим днем.
Напомним, что независимо от того, будни в регионе или выходные, ношение масок и перчаток в общественных местах остается обязательным требованием. Индивидуальные средства защиты в Башкирии можно снимать только дома.
ИСТОЧНИК KP.RU