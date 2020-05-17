В Башкирии 200 вахтовиков отпустили по домам после двух недель в обсерваторе

17 Май 2020 2020-05-17T12:29:09+03:00

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Первая группа вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии покинула обсерватор. 200 человек провели там 14 дней в изоляции, чтобы врачи могли убедиться, что они здоровы. Автобусы развезут их по трем направлениям - в Уфу, Сибай и Мелеуз.

"Башинформ" со ссылкой на Руслана Юсупова, замглавы администрации Абзелиловского района, где располагался обсерватор, сообщает, что анализы были взяты у 400 прибывших сюда вахтовиков. У семерых из них тест на коронавирус оказался положительным.

- Они были сразу госпитализированы в Белорецкую больницу. А контактировавшие с ними были помещены в инфекционное отделение Аскаровской районной больницы, - пояснил Юсупов.

ИСТОЧНИК KP.RU