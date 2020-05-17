2020-05-17T14:51:12+03:00
Общество

В Арабских Эмиратах трагически погибла известный фотограф из Уфы

Жизнь девушки оборвалась 15 мая
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В минувшую пятницу, 15 мая, в Объединенных Арабских Эмиратах трагически погибла фотограф из Уфы Юлия Хабибуллина, также известная как Юлия Мэй.

По словам свидетелей, девушка хотела сфотографироваться у края высокой скалы, но потеряла равновесие и упала с большой высоты. Сейчас близкие Юлии собирают финансовую помощь семье погибшей.

Последние месяцы девушка жила в Дубае, занималась профессиональной фотосъемкой. В ее портфолио – десятки тысяч фотографий как в песках Арабских Эмиратов, так и на родине. По последним данным, тело девушки до сих пор находится в ОАЭ и семья собирает средства на возвращение и церемонию прощания.

Помочь семье Хабибуллиных можно перечислив средства на карту мамы Юлии. Координаты опубликованы на страничках друзей фотографа. Их можно найти по ссылке.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Юлии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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