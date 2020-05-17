В одном из сел Башкирии обнаружили труп новорожденного ребенка

17 Май 2020 2020-05-17T19:46:30+03:00

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В минувший вторник, 12 мая, в селе Бакалдинское Архангельского района случилась трагедия - умер новорожденный малыш. Тело младенца, которому едва исполнилась неделя от роду, было обнаружено вечером в его доме по улице Ленина.

Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что на ребенке не было видимых телесных повреждений. Существует вероятность, что малыш просто задохнулся во сне. Тело новорожденного мальчика передали на судебно-медицинское исследование, чтобы специалисты могли назвать точную причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU