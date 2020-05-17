Уфимец выгнал больного племянника из его квартиры жить в подъезд

17 Май 2020 2020-05-17T11:26:17+03:00

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Вот уже неделю больной туберкулезом уфимец вынужден жить в подъезде. В том же доме у Ирека Шакирова есть квартира, на которую у него есть все документы. Он делит жилплощадь со своим дядей, который и выгнал его жить среди почтовых ящиков.

Как сообщает телеканал БСТ, родственник просто не захотел жить с больным племянником, у которого, к тому же, есть судимости. В результате мужчина был вынужден вынести свои вещи на улицу и жить на втором этаже подъезда.

Местные жители такому соседству вряд ли рады, но самого Ирека Шакирова поддерживают как могут. По их словам, они даже начали сбор средств на адвоката для уфимца, тем более, что дело не должно быть сложным — документы на квартиру хранятся у жены Шакирова. Та, в свою очередь, некоторое время назад ушла от него и вернулась к бывшему мужу, но больного туберкулезом мужчину все равно поддерживает — носит ему горячую еду каждый день и помогает с бумагами.

Юристы советуют Шакирову обратиться в мировой суд, но пока мужчина пытается решить насущные вопросы — где ему жить, если дядя и дальше не будет пускать его домой.

ИСТОЧНИК KP.RU