В Башкирии целая улица утонула в нечистотах из канализации
Жители Зианчуринского района Башкирии ходят по дороге, утонувшей в зловонных фекалиях. Стоками затопило улицу Строительную. На видео, снятом местными жителями по адресу Строительная, 17, видны большие лужи, разлившиеся по обеим сторонам от дороги.
- Мы устали дышать этой канализацией и наши дети устали бегать по этой "грязи", - гласит подпись к ролику в соцсетях.
По словам автора записи, они обращались по поводу разлива сточных вод в местный сельсовет, но реакции не последовало.
- Может, после увиденного примут меры! - надеются местные жители.
В Башкирии улицу затопило нечистотами.
ИСТОЧНИК KP.RU