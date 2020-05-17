В Башкирии целая улица утонула в нечистотах из канализации

17 Май 2020 2020-05-17T09:52:56+03:00

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Жители Зианчуринского района Башкирии ходят по дороге, утонувшей в зловонных фекалиях. Стоками затопило улицу Строительную. На видео, снятом местными жителями по адресу Строительная, 17, видны большие лужи, разлившиеся по обеим сторонам от дороги.

- Мы устали дышать этой канализацией и наши дети устали бегать по этой "грязи", - гласит подпись к ролику в соцсетях.

По словам автора записи, они обращались по поводу разлива сточных вод в местный сельсовет, но реакции не последовало.

- Может, после увиденного примут меры! - надеются местные жители.

В Башкирии улицу затопило нечистотами.

ИСТОЧНИК KP.RU