2020-05-17T09:52:56+03:00
Общество

В Башкирии целая улица утонула в нечистотах из канализации

Местные жители вынуждены дышать зловонными стоками
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео
Изменить размер текста:

Жители Зианчуринского района Башкирии ходят по дороге, утонувшей в зловонных фекалиях. Стоками затопило улицу Строительную. На видео, снятом местными жителями по адресу Строительная, 17, видны большие лужи, разлившиеся по обеим сторонам от дороги.

- Мы устали дышать этой канализацией и наши дети устали бегать по этой "грязи", - гласит подпись к ролику в соцсетях.

По словам автора записи, они обращались по поводу разлива сточных вод в местный сельсовет, но реакции не последовало.

- Может, после увиденного примут меры! - надеются местные жители.

В Башкирии улицу затопило нечистотами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заразившихся коронавирусом в Башкирии превысило 2000 человек
В Башкирии целая улица утонула в нечистотах из канализации
В Башкирии нашли тело пропавшего три недели назад мужчины
Смертельное ДТП в Башкирии унесло жизнь мужчины
Пожар в Уфе: обрушилась крыша, сгорели два автомобиля
В центре города в Башкирии застукали женщину за опасным занятием
В Башкирии мошенники украли у пенсионерки почти полмиллиона обманным путем
В Башкирии столкнулись автобус и фура, есть пострадавшие
В Уфе частично перекроют улицу Комсомольскую
В Стерлитамаке установили бюст адмирала Колчака, а власти его демонтируют
Стала известна судьба 14-летней уфимки с татуировкой, пропавшей 1 мая
Жительница Башкирии зарезала любовника, склонявшего ее к сексу
В Уфу из Узбекистана вернутся 25 человек
Одно из отделений 21-ой больницы в Уфе закрыто на карантин
В Уфе из-за женской измены мужчины устроили перестрелку
В Уфе преподаватель БашГУ осуждена за получение взятки
33-летний уфимец на иномарке насмерть сбил женщину в Сипайлово
За сутки в Башкирии от коронавируса умер еще один человек
Количество заболевших коронавирусом в Башкирии выросло на 89
На стройке в Уфе найдена куча человеческих останков
Мэрию Уфы оштрафовали на 200 тысяч за плохое состояние памятника Салавату Юлаеву
В Башкирии 36-летний отец младенцев-близнецов найден мертвым
Молодого парня в Уфе задержали за секс с малолетней
«Обвинения беспочвенны»: минздрав Башкирии прокомментировал смерть 19-летнего парня, которого не брали в больницу
Власти раскрыли секрет цинкового гроба, найденного на трассе в Башкирии
В Башкирии 18-летний парень убил гостя и сбросил тело в реку
В 2020 году «Салават Юлаев» потратит на зарплаты игроков основы более 700 млн рублей