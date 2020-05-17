Смертельное ДТП в Башкирии унесло жизнь мужчины

17 Май 2020 2020-05-17T08:41:45+03:00

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Днем 16 мая в Октябрьском произошла страшная авария, в которой погиб человек. На втором километре дороги на Туймазы "Датсун Он До" влетел во встречный микроавтобус "Газель".

Основной удар пришелся на водительскую сторону легкого авто, ее буквально разворотило в клочья. Управлявший седаном 40-летний житель Туймазов получил тяжелые травмы и погиб на месте ДТП. 29-летний водитель "Газели", житель Белебея, и его 22-летний пассажир попали в больницу.

В Госавтоинспекции Башкирии сообщили, что по факту смертельной аварии ведется разбирательство.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU