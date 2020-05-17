В Башкирии нашли тело пропавшего три недели назад мужчины

17 Май 2020 2020-05-17T09:40:58+03:00

Его друга все еще ищут

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В Башкирии спустя три недели завершились поиски пропавшего 39-летнего мужчины, а вот его 35-летнего друга ищут до сих пор.

24 апреля мужчины вдвоем отправились порыбачить на Уфимку в селе Павловка Нуримановского района. Домой с уловом они так и не вернулись. В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали, что спасатели неоднократно выезжали на их поиски. Рыболовов искали и по берегам, и на реке.

Накануне, 16 мая, тело старшего из них было найдено около деревни Кировка. Обнаружили его местные жители. Поиски второго рыбака продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU