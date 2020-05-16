В Башкирии мошенники украли у пенсионерки почти полмиллиона обманным путем

16 Май 2020 2020-05-16T19:26:10+03:00

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70-летняя жительница Бирска попалась на уловки мошенников и лишилась почти полмиллиона рублей.

Как сообщил собственный источник в правоохранительных органах, пожилой женщине позвонил мужчина и представился сотрудником брокерской компании. Мошенник убедил ее установить программу удаленного доступа и заставил продиктовать реквизиты подтверждения операции. Злоумышленник воспользовался этими данными и «увел» с ее карт 441 тысячу рублей в общей сложности.

Пенсионерка, поняв, что попалась на уловки мошенников, обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU