В Башкирии столкнулись автобус и фура, есть пострадавшие
ДТП произошло в Благоварском районе
В результате ДТП оба водителя пострадали.
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Сегодня утром, 16 мая, в Благоварском районе Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.
Как сообщили в ГИБДД, около восьми утра на трассе М-5 касательно столкнулись автобус ГАЗ под управлением 24-летнего жителя Оренбургской области и встречный грузовик «Daf», за рулем которого находился 50-летний мужчина.
- В результате ДТП оба водителя пострадали. Известно, что автобус находился не на маршруте, пассажиров в салоне, к счастью, не было, - прокомментировали дорожные полицейские.
Обстоятельства устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU