2020-05-16T18:53:53+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись автобус и фура, есть пострадавшие

ДТП произошло в Благоварском районе
Эльвина АПАРИНА
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В результате ДТП оба водителя пострадали.В результате ДТП оба водителя пострадали.
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Сегодня утром, 16 мая, в Благоварском районе Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщили в ГИБДД, около восьми утра на трассе М-5 касательно столкнулись автобус ГАЗ под управлением 24-летнего жителя Оренбургской области и встречный грузовик «Daf», за рулем которого находился 50-летний мужчина.

- В результате ДТП оба водителя пострадали. Известно, что автобус находился не на маршруте, пассажиров в салоне, к счастью, не было, - прокомментировали дорожные полицейские.

Обстоятельства устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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