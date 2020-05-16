В Башкирии столкнулись автобус и фура, есть пострадавшие

16 Май 2020 2020-05-16T18:53:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 16 мая, в Благоварском районе Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщили в ГИБДД, около восьми утра на трассе М-5 касательно столкнулись автобус ГАЗ под управлением 24-летнего жителя Оренбургской области и встречный грузовик «Daf», за рулем которого находился 50-летний мужчина.

- В результате ДТП оба водителя пострадали. Известно, что автобус находился не на маршруте, пассажиров в салоне, к счастью, не было, - прокомментировали дорожные полицейские.

Обстоятельства устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU