2020-05-16T18:29:50+03:00
Общество

В Уфе частично перекроют улицу Комсомольскую

Об этом сообщили в администрации города
Эльвина АПАРИНА
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Городские службы приносят свои извинения за неудобства, связанные с ремонтными работами, и просят автомобилистов заранее планировать маршруты движения.Городские службы приносят свои извинения за неудобства, связанные с ремонтными работами, и просят автомобилистов заранее планировать маршруты движения.
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Автомобилистам придется заранее искать пути объезда - в столице Башкирии будет временно перекрыта улица Комсомольская, сообщили в мэрии.

Это связано с проведением ямочного ремонта. Улица для проезда будет недоступна с 9 утра до 21 часа 16 мая и с 9 утра до 21 часа 17 мая. Будет перекрыт участок от перекрестка с города Галле до перекрестка с улицей Малая Тихорецкая.

Городские службы приносят свои извинения за неудобства, связанные с ремонтными работами, и просят автомобилистов заранее планировать маршруты движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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