В Стерлитамаке установили бюст адмирала Колчака, а власти его демонтируют

16 Май 2020 2020-05-16T17:50:34+03:00

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Накануне в Стерлитамаке появился бюст адмирала Колчака, его установили возле одного из торговых центров.

Однако скульптура недолго радовала глаз народа – 16 мая власти города попытались демонтировать объект. Видео с места появилось в социальных сетях, на нем видно, как демонтажу памятника противостоит предприниматель Тагир Ибрагимов, на деньги которого установлен бюст. Также на записи видно детей, которые тоже пытаются «защитить» памятник.

- Сегодня власти пытались демонтировать этот бюст. Инициатор установки памятника Ибрагимов вокруг бюста собрал детей и не давал технике подъехать к памятнику. По сути Ибрагимов подверг опасности жизнь детей, - пишет автор видео.

В комментариях бизнесмена никто не поддержал и посоветовали установить дома подобный памятник.

В администрации, в свою очередь, отмечают, что объект установлен незаконно и с нарушениями, сейчас в мэрии Стерлитамака решается вопрос о его демонтаже.

ИСТОЧНИК KP.RU