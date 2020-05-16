2020-05-16T17:50:34+03:00
Общество

В Стерлитамаке установили бюст адмирала Колчака, а власти его демонтируют

Администрация города поясняет, что объект поставили без разрешения
Эльвина АПАРИНА
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Предприниматель не дает демонтировать бюстПредприниматель не дает демонтировать бюст
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Накануне в Стерлитамаке появился бюст адмирала Колчака, его установили возле одного из торговых центров.

Однако скульптура недолго радовала глаз народа – 16 мая власти города попытались демонтировать объект. Видео с места появилось в социальных сетях, на нем видно, как демонтажу памятника противостоит предприниматель Тагир Ибрагимов, на деньги которого установлен бюст. Также на записи видно детей, которые тоже пытаются «защитить» памятник.

- Сегодня власти пытались демонтировать этот бюст. Инициатор установки памятника Ибрагимов вокруг бюста собрал детей и не давал технике подъехать к памятнику. По сути Ибрагимов подверг опасности жизнь детей, - пишет автор видео.

В комментариях бизнесмена никто не поддержал и посоветовали установить дома подобный памятник.

В администрации, в свою очередь, отмечают, что объект установлен незаконно и с нарушениями, сейчас в мэрии Стерлитамака решается вопрос о его демонтаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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