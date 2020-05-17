Пожар в Уфе: обрушилась крыша, сгорели два автомобиля

17 Май 2020 2020-05-17T07:52:47+03:00

Пожарные подали несколько стволов на тушение и не допустили распространение огня на другие дома.

К счастью, из людей никто не пострадал

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Сегодня днем 16 мая на улице Луговой в Уфе произошел крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, на место выехали силы и средства МЧС России, а также муниципальная пожарная часть Нагаево.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит двухэтажный дом с пристроенным гаражом. Пожарные подали несколько стволов на тушение и не допустили распространение огня на другие дома.

- В результате пожара произошло обрушение кровли дома, также огнем уничтожены два автомобиля, находящихся в гараже, - сообщили в пресс-службе.

Работы по проливке и разбору конструкций продолжаются. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU