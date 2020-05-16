Жительница Башкирии зарезала любовника, склонявшего ее к сексу

16 Май 2020 2020-05-16T18:33:20+03:00

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В Туймазинском районе Башкирии рано утром 13 мая в заброшенном садовом доме был найден труп с ножевым ранением 45-летнего жителя Туймазов. Об этом сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Собеседник пояснил, что минувшим вечером погибший распивал алкоголь со своей знакомой. Изрядно выпив, мужчина осмелел и стал приставать к ней, просил заняться с ним сексом. Дама отказалась, но тот продолжил домогаться ее, тогда та схватил нож и ударила его им. Собутыльник скончался на месте, женщина задержана.

ИСТОЧНИК KP.RU