2020-05-16T15:14:22+03:00
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В Уфу из Узбекистана вернутся 25 человек

Сначала туристы прибудут в Казань, а оттуда их доставят в Башкирию
Эльвина АПАРИНА
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Самолет с уфимцами приземлится в КазаниСамолет с уфимцами приземлится в Казани
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Завтра, 17 мая, в столицу Башкирии вернутся 25 туристов из Ташкента. Известно, что жители региона приземлятся в казанский аэропорт, после чего их на автобусах «Башавтотранса» доставят в Уфу. Всю дорогу земляков будут сопровождать сотрудники ГИБДД, туристы будут обеспечены питанием и питьевой водой.

- Водители автобусов будут в защитных комбинезонах, фильтрующих масках, защитных очках и перчатках. Все остальные сопровождающие также обеспечены средствами защиты, - сообщили в госкомитете по туризму.

Все прибывшие будут помещены в обсерватор на базе санатория «Юматово».

ИСТОЧНИК KP.RU

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