Одно из отделений 21-ой больницы в Уфе закрыто на карантин

16 Май 2020 2020-05-16T14:06:44+03:00

Сейчас проводятся все необходимые мероприятия по дезинфекции, и с понедельника 18 мая работа отделения возобновится.

В кардиологии нашли пациента с подозрением на коронавирус

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Отделение кардиологии в уфимской 21-ой больнице закрыли на карантин по предписанию Роспотребнадзора – здесь накануне выявили пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня 16 мая сообщил минздрав республики.

В ведомстве отметили, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия по дезинфекции, и с понедельника 18 мая работа отделения возобновится.

- Пациент и контактные лица из числа больных и медперсонала переведены в госпитальные базы и на самоизоляцию. У всех взяты мазки на коронавирусную инфекцию. Все было быстро отработано, вспышки нет. Все остальные отделения больницы №21 работают в штатном режиме, - сообщили представители минздрава.

В ведомстве уверили, что все врачи и медсестры обеспечены СИЗами.

ИСТОЧНИК KP.RU