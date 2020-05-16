Одно из отделений 21-ой больницы в Уфе закрыто на карантин
Отделение кардиологии в уфимской 21-ой больнице закрыли на карантин по предписанию Роспотребнадзора – здесь накануне выявили пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня 16 мая сообщил минздрав республики.
В ведомстве отметили, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия по дезинфекции, и с понедельника 18 мая работа отделения возобновится.
- Пациент и контактные лица из числа больных и медперсонала переведены в госпитальные базы и на самоизоляцию. У всех взяты мазки на коронавирусную инфекцию. Все было быстро отработано, вспышки нет. Все остальные отделения больницы №21 работают в штатном режиме, - сообщили представители минздрава.
В ведомстве уверили, что все врачи и медсестры обеспечены СИЗами.
ИСТОЧНИК KP.RU