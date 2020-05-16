2020-05-16T13:59:50+03:00
Происшествия

В Уфе из-за женской измены мужчины устроили перестрелку

ЧП произошло в Затоне
Эльвина АПАРИНА
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е участники были доставлены в отдел полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).е участники были доставлены в отдел полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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14 мая в одном из дворов по улице Ахметова в уфимском Затоне произошло ЧП – местные жители устроили перестрелку.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, 26-летний уфимец узнал, что его жена встречается с 27-летним мужчиной. Ревнивец позвонил сопернику, назначил встречу. Каждый из них не пришел один, оба привели по одному другу. Поначалу мужчины разговаривали, затем произошла словесная перепалка, в ходе которой один из них выстрелил из травматического пистолета в воздух, а затем в оппонента.

В ведомстве пояснили, что 21-летний участник потасовки обратился за медпомощью. Все участники были доставлены в отдел полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

ИСТОЧНИК KP.RU

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