2020-05-16T12:58:00+03:00
Происшествия

В Уфе преподаватель БашГУ осуждена за получение взятки

Женщина «продавала оценки» от тысячи до трех тысяч рублей
Эльвина АПАРИНА
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Суд назначил ей штраф в размере 90 тысяч рублей, а также запретил заниматься преподавательской деятельностью в течение трех лет.Суд назначил ей штраф в размере 90 тысяч рублей, а также запретил заниматься преподавательской деятельностью в течение трех лет.Фото: Рустем АХУНОВ
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В столице Башкирии осудили 55-летнего бывшего преподавателя Башгосуниверситета за получение взятки. Женщина признана виновной сразу по двум статьям – мелкое взяточничество и служебный подлог.

Как сообщили в следкоме, преподаватель торговала оценками по дисциплине «Теория вероятности и математическая статистика». В зависимости от выбранной оценки студенты заплатили от 1 до 3 тысяч рублей. Через старосту она собрала у 12 обучающихся 24 500 рублей.

- При получении денежных средств женщина была задержана с поличным и впоследствии признала вину в совершенных преступлениях, - рассказали в ведомстве.

Суд назначил ей штраф в размере 90 тысяч рублей, а также запретил заниматься преподавательской деятельностью в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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