В Уфе преподаватель БашГУ осуждена за получение взятки
В столице Башкирии осудили 55-летнего бывшего преподавателя Башгосуниверситета за получение взятки. Женщина признана виновной сразу по двум статьям – мелкое взяточничество и служебный подлог.
Как сообщили в следкоме, преподаватель торговала оценками по дисциплине «Теория вероятности и математическая статистика». В зависимости от выбранной оценки студенты заплатили от 1 до 3 тысяч рублей. Через старосту она собрала у 12 обучающихся 24 500 рублей.
- При получении денежных средств женщина была задержана с поличным и впоследствии признала вину в совершенных преступлениях, - рассказали в ведомстве.
Суд назначил ей штраф в размере 90 тысяч рублей, а также запретил заниматься преподавательской деятельностью в течение трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU