В Уфе преподаватель БашГУ осуждена за получение взятки

16 Май 2020 2020-05-16T12:58:00+03:00

Суд назначил ей штраф в размере 90 тысяч рублей, а также запретил заниматься преподавательской деятельностью в течение трех лет. Фото: Рустем АХУНОВ

Женщина «продавала оценки» от тысячи до трех тысяч рублей

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В столице Башкирии осудили 55-летнего бывшего преподавателя Башгосуниверситета за получение взятки. Женщина признана виновной сразу по двум статьям – мелкое взяточничество и служебный подлог.

Как сообщили в следкоме, преподаватель торговала оценками по дисциплине «Теория вероятности и математическая статистика». В зависимости от выбранной оценки студенты заплатили от 1 до 3 тысяч рублей. Через старосту она собрала у 12 обучающихся 24 500 рублей.

- При получении денежных средств женщина была задержана с поличным и впоследствии признала вину в совершенных преступлениях, - рассказали в ведомстве.

Суд назначил ей штраф в размере 90 тысяч рублей, а также запретил заниматься преподавательской деятельностью в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU