2020-05-16T10:46:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Башкирии выросло на 89

Данные представил сервис «Стопкоронавирус»
Эльвина АПАРИНА
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На сегодняшний день всего проведено 143 357 исследований, обследовано 134 934 человек.На сегодняшний день всего проведено 143 357 исследований, обследовано 134 934 человек.
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По состоянию на 16 мая 2020 года в Башкирии количество заразившихся коронавирусом возросло на 89. Теперь общее число случаев заболевания COVID-19 достигло 1 963. Последние данные представили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом и на портале «Стопкоронавирус».

На 56 увеличилось количество выздоровевших. Таким образом, за все время с начала эпидемии в Башкирии от вируса вылечились 636 пациентов. Под аппаратами ИВЛ остаются 12 человек, они в тяжелом состоянии.

На сегодняшний день всего проведено 143 357 исследований, обследовано 134 934 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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