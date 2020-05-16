На стройке в Уфе найдена куча человеческих останков
На страшную находку наткнулись рабочие
ФОТО: ГТРК "Башкортостан"
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Накануне в столице Башкирии строители случайно наткнулись на массовое захоронение человеческих останков. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан», фотографии прислали в редакцию свидетели.
Очевидцы нашли черепа и кости во время работ по раскопкам на объекте в Уфе, какой именно объект - не уточняется.
Теперь экспертам предстоит установить возраст найденных костей и черепов. В данное время выясняются подробности происшествия.
Историки полагают, что захоронения могли остаться со времен репрессий или брюшного тифа.
ИСТОЧНИК KP.RU