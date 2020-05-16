2020-05-16T12:43:12+03:00
Происшествия

На стройке в Уфе найдена куча человеческих останков

На страшную находку наткнулись рабочие
Эльвина АПАРИНА
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ФОТО: ГТРК "Башкортостан"ФОТО: ГТРК "Башкортостан"
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Накануне в столице Башкирии строители случайно наткнулись на массовое захоронение человеческих останков. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан», фотографии прислали в редакцию свидетели.

Очевидцы нашли черепа и кости во время работ по раскопкам на объекте в Уфе, какой именно объект - не уточняется.

Теперь экспертам предстоит установить возраст найденных костей и черепов. В данное время выясняются подробности происшествия.

Историки полагают, что захоронения могли остаться со времен репрессий или брюшного тифа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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