33-летний уфимец на иномарке насмерть сбил женщину в Сипайлово
Женщина переходила дорогу в неположенном месте
От сильного удара пенсионерка скончалась на месте ДТП.
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15 мая ближе к полуночи в уфимском Сипайлово произошла авария с участием пешехода.
Как сообщили в ГИБДД Башкирии,33-летний мужчина за рулем «Kia Rio» на улице Сипайловской сбил 63-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. От сильного удара пенсионерка скончалась на месте ДТП. По данному факту сейчас начато разбирательство.
Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть автоаварий, в которых один человек погиб и семь пострадали. Дорожные полицейские выявили более 2 300 нарушений ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU