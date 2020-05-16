33-летний уфимец на иномарке насмерть сбил женщину в Сипайлово

16 Май 2020 2020-05-16T12:00:52+03:00

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15 мая ближе к полуночи в уфимском Сипайлово произошла авария с участием пешехода.

Как сообщили в ГИБДД Башкирии,33-летний мужчина за рулем «Kia Rio» на улице Сипайловской сбил 63-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. От сильного удара пенсионерка скончалась на месте ДТП. По данному факту сейчас начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть автоаварий, в которых один человек погиб и семь пострадали. Дорожные полицейские выявили более 2 300 нарушений ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU