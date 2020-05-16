Мэрию Уфы оштрафовали на 200 тысяч за плохое состояние памятника Салавату Юлаеву

16 Май 2020 2020-05-16T09:45:23+03:00

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Уфимская мэрия заплатит 200 000 рублей штрафа за плохое состояние памятника Салавату Юлаеву. Об этом сообщает Управление по государственной охране объектов культурного наследия.

Известно, что в сентябре 2019 года представители ведомства провели внеплановую проверку и оценили состояние памятника. Оказалось, что администрация не принимала меры по сохранению и содержанию объекта. Тогда Башкультнаследение выдало предписание мэрии с требованием устранить нарушения и привести объект в порядок, однако работы по улучшению памятника герою все еще не провели. Решением суда мэрия Уфы оштрафована.

В 1974 году главный памятник Уфы поставили на госохрану, потому что он является объектом федерального значения. В 2015 года его зарегистрировали в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU