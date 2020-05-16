Мэрию Уфы оштрафовали на 200 тысяч за плохое состояние памятника Салавату Юлаеву
Уфимская мэрия заплатит 200 000 рублей штрафа за плохое состояние памятника Салавату Юлаеву. Об этом сообщает Управление по государственной охране объектов культурного наследия.
Известно, что в сентябре 2019 года представители ведомства провели внеплановую проверку и оценили состояние памятника. Оказалось, что администрация не принимала меры по сохранению и содержанию объекта. Тогда Башкультнаследение выдало предписание мэрии с требованием устранить нарушения и привести объект в порядок, однако работы по улучшению памятника герою все еще не провели. Решением суда мэрия Уфы оштрафована.
В 1974 году главный памятник Уфы поставили на госохрану, потому что он является объектом федерального значения. В 2015 года его зарегистрировали в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU