2020-05-16T08:56:37+03:00
Происшествия

Молодого парня в Уфе задержали за секс с малолетней

Уфимцу ничего не оставалось, как признаться в содеянном
ИРИНА ЗИМИНА
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Подозреваемый дал признательные показания, в данный момент он задержан.Подозреваемый дал признательные показания, в данный момент он задержан.Фото: Рустем АХУНОВ
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Накануне в Ленинском районе Уфы задержали 19-летнего парня, который вступил в половую связь с несовершеннолетней. Заявление на молодого человека было написано еще 20 апреля, сообщает собственный источник «КП – Уфа» в правоохранительных органах.

Собеседник пояснил, что уфимец занялся сексом с 16-летней школьницей по обоюдному согласию. Однако потом девушка решила заявить об этом в полицию.

Подозреваемый дал признательные показания, в данный момент он задержан. Он обвиняется по статье134(Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

ИСТОЧНИК KP.RU

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