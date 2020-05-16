Молодого парня в Уфе задержали за секс с малолетней
Накануне в Ленинском районе Уфы задержали 19-летнего парня, который вступил в половую связь с несовершеннолетней. Заявление на молодого человека было написано еще 20 апреля, сообщает собственный источник «КП – Уфа» в правоохранительных органах.
Собеседник пояснил, что уфимец занялся сексом с 16-летней школьницей по обоюдному согласию. Однако потом девушка решила заявить об этом в полицию.
Подозреваемый дал признательные показания, в данный момент он задержан. Он обвиняется по статье134(Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).
ИСТОЧНИК KP.RU