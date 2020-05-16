2020-05-16T07:59:34+03:00
Общество

«Обвинения беспочвенны»: минздрав Башкирии прокомментировал смерть 19-летнего парня, которого не брали в больницу

Ранэль Шамсутдинов с опухолью мозга умер, не дождавшись помощи
Эльвина АПАРИНА
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Ирина Кононова считает, что вины минздрава в смерти молодого человека нет, и «все обвинения в их адрес беспочвенны».Ирина Кононова считает, что вины минздрава в смерти молодого человека нет, и «все обвинения в их адрес беспочвенны».
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Спустя неделю, в утреннем эфире радиостанции «Эха Москвы» заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова прокомментировала смерть 19-летнего Ранэля Шамсутдинова с опухолью мозга. Как ранее сообщала «КПУфа», парень скончался 8 мая, так и не дождавшись помощи.

Ирина Кононова считает, что вины минздрава в смерти молодого человека нет, и «все обвинения в их адрес беспочвенны». Чиновница отметила, что рано делать выводы, ссылаясь лишь на мнение родственников.

- Пока по данному случаю мы запросили медицинскую документацию. Решения о проверки у нас нет. Там было тяжелое действительно смертельное заболевание. Мы все не готовы в раннем возрасте уходить, надеясь на медицинскую помощь, - сказала Кононова.

Радий Хабиров на последнем оперативном совещании потребовал не забывать и других пациентов и оказывать им помощь. Заместитель Максима Забелина прокомментировала, что сейчас постепенно восстанавливается открытость клиник.

Напомним, что о Ранэле стало известно в конце апреля – он стал себя плохо чувствовать, превратился в овощ, перестал пить и есть. На МРТ найдут опухоль мозга. Его близкие выходили с плакатами к Белому Дому, чтобы Ранэля прооперировали. Но он скончался 8 мая в больнице от отека мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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