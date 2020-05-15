В 2020 году «Салават Юлаев» потратит на зарплаты игроков основы более 700 млн рублей

15 Май 2020 2020-05-15T19:54:04+03:00

Больше всех в "Салавате" получают легионеры Фото: Рустем АХУНОВ

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Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» потратит на зарплаты основных игроков в 2020 году порядка 700 млн рублей. Близкий к команде источник раскрыл данные ведомостей ведущих спортсменов сайту Betting Insider.

Согласно обнародованной информации, самым высокооплачиваемым игроком СЮ является финский бомбардир Теему Хартикайнен (26 шайб и 16 передач в сезоне 19/20). Его годовой контракт оценили в 90 млн рублей.

Лидирующие позиции по зарплатным ведомостям так же занимают звездные легионеры – вратарь Юха Метсола и защитник Филип Ларсен. У обоих годовая заработок составляет 80 млн рублей. Капитан «юлаевцев» в денежном рейтинге занял четвертое место. Григорий Панин получает 40 млн рублей.

Полная зарплатная ведомость – ниже.

Годовая зарплата ведущих игроков СЮ

ИСТОЧНИК KP.RU