2020-05-15T19:54:04+03:00
Спорт

В 2020 году «Салават Юлаев» потратит на зарплаты игроков основы более 700 млн рублей

В сети появились ведомости ведущих хоккеистов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Больше всех в "Салавате" получают легионерыБольше всех в "Салавате" получают легионерыФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» потратит на зарплаты основных игроков в 2020 году порядка 700 млн рублей. Близкий к команде источник раскрыл данные ведомостей ведущих спортсменов сайту Betting Insider.

Согласно обнародованной информации, самым высокооплачиваемым игроком СЮ является финский бомбардир Теему Хартикайнен (26 шайб и 16 передач в сезоне 19/20). Его годовой контракт оценили в 90 млн рублей.

Лидирующие позиции по зарплатным ведомостям так же занимают звездные легионеры – вратарь Юха Метсола и защитник Филип Ларсен. У обоих годовая заработок составляет 80 млн рублей. Капитан «юлаевцев» в денежном рейтинге занял четвертое место. Григорий Панин получает 40 млн рублей.

Полная зарплатная ведомость – ниже.

Годовая зарплата ведущих игроков СЮ

Годовая зарплата ведущих игроков СЮ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году «Салават Юлаев» потратит на зарплаты игроков основы более 700 млн рублей
На выходных в Башкирии ожидается холод, грозы и порывистый ветер
Многодетного отца из Уфы обвинила в сексуальном насилии вторая дочь: суд арестовал мужчину
В Башкирии пьяный мужчина сжег чужую машину
У 13 строителей Восточного выезда из Уфы обнаружен коронавирус
«Одна из самых страшных вспышек коронавируса»: про уфимскую РКБ написали в The New York Times
ВТБ: россияне удвоили объем покупок товаров для дома и дачи
Жителя Башкирии задержали за попытку подкупить сотрудника ФСБ за 400 тысяч рублей
Власти Башкирии запретили продавать алкоголь в один из майских дней
«Люблю своих дочурок»: стала известна личность жительницы Башкирии, выбросившей новорожденного ребенка в мусорку
И учиться, и соревноваться: как студенты УГНТУ проводят время на самоизоляции
Банк УРАЛСИБ запустил второй корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech 2020»
МЧС Башкирии предупредило о сильном ветре и заморозках
Уфимка оставила 4-летнего ребенка с отцом: мальчик звал на помощь и едва не выпал из окна пятого этажа
В Башкирии до конца 2020 года построят 24 детских сада
ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров
ВТБ предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты
В каких больницах Башкирии лечат зараженных коронавирусом – данные на 15 мая
Башкирия запустит собственное производство материала для медицинских костюмов
Ученый рассказал, когда в Башкирии начнется спад заболеваемости коронавирусом
На Кубок мира по нефти и газу поедут ребята из УГНТУ