2020-05-15T19:15:30+03:00
Общество

На выходных в Башкирии ожидается холод, грозы и порывистый ветер

Погода в ближайшие дни не сулит ничего хорошего
Владислав КАЗАНЦЕВ
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После солнечных дней в Башкирии ожидается капризная погодаПосле солнечных дней в Башкирии ожидается капризная погодаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Башкирии на ближайшие несколько дней придет холод и сильный ветер. Свежим прогнозом поделились синоптики Башгидромета.

По данным метеорологов, в выходные и последующие дни на территории региона сохранится неустойчивый характер погоды. Засушливые периоды будут чередоваться с дождливыми. В отдельных районах прогнозируются грозы и порывистый ветер.

Климатическая ситуация отразится и на температуре воздуха. Ночью столбик термометра будет падать до +2, +8°. При прояснениях возможны слабые заморозки – вплоть до 0, -2°. Днем чуть потеплеет, но не по-майски: +13, +18°. Синоптики отмечают, что такой температурный фон холоднее обычного на один-два градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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