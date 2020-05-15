В Башкирии пьяный мужчина сжег чужую машину

15 Май 2020 2020-05-15T18:32:23+03:00

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В башкирском городе Октябрьский пьяный местный житель сжег чужую машину. Инцидент произошел ранним утром 14 мая возле дома в 35-м микрорайоне. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Известно, что машиной – Nissan Juke – владеет местная жительница. В результате возгорания огнем были повреждены моторный отсек, бампер, фары, правое колесо, а также капот и крыша.

За поджог авто полицейские задержали и доставили в отдел 30-летнего горожанина. Он находился в нетрезвом состоянии. Мужчина дал признательные показания. Ранее он проходил по «уголовке» за повторное административное правонарушение и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Теперь в его коллекцию добавилось еще и дело за умышленное повреждение чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU