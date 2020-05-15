Жителя Башкирии задержали за попытку подкупить сотрудника ФСБ за 400 тысяч рублей

15 Май 2020 2020-05-15T16:08:48+03:00

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Жителя Уфимского района Башкирии задержали за попытку дать взятку сотруднику ФСБ. Об этом сообщает следственный комитет республики.

Правоохранители установили, что в мае текущего года 44-летний подозреваемый предложил силовику 400 тысяч рублей за помощь в получении разрешения на въезд в Россию своего знакомого. Последнему запрещено находиться в стране длительное время. Сотрудник ФСБ доложил руководству о склонении к получению взятки.

Подразделение собственной безопасности силового ведомства устроило взяткодателю засаду. Его задержали при передаче первой половины оговоренной суммы.

Подозреваемому предъявили обвинение и оставили под стражей. СК возбудил уголовное дело по статье «дача взятки в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU