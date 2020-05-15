Жителя Башкирии задержали за попытку подкупить сотрудника ФСБ за 400 тысяч рублей
Жителя Уфимского района Башкирии задержали за попытку дать взятку сотруднику ФСБ. Об этом сообщает следственный комитет республики.
Правоохранители установили, что в мае текущего года 44-летний подозреваемый предложил силовику 400 тысяч рублей за помощь в получении разрешения на въезд в Россию своего знакомого. Последнему запрещено находиться в стране длительное время. Сотрудник ФСБ доложил руководству о склонении к получению взятки.
Подразделение собственной безопасности силового ведомства устроило взяткодателю засаду. Его задержали при передаче первой половины оговоренной суммы.
Подозреваемому предъявили обвинение и оставили под стражей. СК возбудил уголовное дело по статье «дача взятки в крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU