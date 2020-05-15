2020-05-15T14:04:29+03:00
Происшествия

МЧС Башкирии предупредило о сильном ветре и заморозках

В ближайшие сутки на улицу лучше не выходить
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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МЧС Башкирии опубликовало сообщение, в котором предупредило жителей о сильном ветре и заморозках на территории региона.

Со ссылкой на Башгидромет, аварийное ведомство передает, что завтра, 16 мая, местами по республике ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Ночью прогнозируются заморозки на почве и в воздухе – температура упадет до 0, -2°.

Кроме того, из-за аномальной погоды на автодорогах ночью и утром возникнет туман. Он ограничит видимость до 500 метров и менее.

В МЧС рекомендуют не выходить из зданий при усилении порывов ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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