2020-05-15T13:21:10+03:00
Происшествия

Уфимка оставила 4-летнего ребенка с отцом: мальчик звал на помощь и едва не выпал из окна пятого этажа

Неладное заметила проходившая мимо женщина. Она вызвала спасателей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сотрудники аварийной службы спасли мальчика и дождались, пока вернется его мамаСотрудники аварийной службы спасли мальчика и дождались, пока вернется его мамаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Уфе 4-летний ребенок едва не выпал с пятого этажа жилого дома. Звавшего на помощь мальчика у окна вовремя заметила проходившая мимо женщина. Она вызвала спасателей. Как сообщили в Управлении гражданской защиты, на место были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда и полиция.

«По прибытии спасатели разделились: несколько человек направились на крышу, чтобы в случае необходимости спуститься к малышу при помощи альпинистского снаряжения, один сотрудник остался для наблюдения за окном, остальные же устремились к квартире. Спасатели через дверь убедили мальчика отойти от окна и открыть им», – передали в УГЗ.

Спасатели караулили мальчика почти час, пока не пришла его мама. Женщина была удивлена произошедшему. По ее словам, он оставила сына дома с отцом, а тому пришлось «отлучиться по срочным делам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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