В Башкирии до конца 2020 года построят 24 детских сада

15 Май 2020 2020-05-15T13:36:49+03:00

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В Башкирии до конца текущего года будет построено 24 новых детских сада. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал глава региона Радий Хабиров.

Руководитель республики также сообщил, что в городе Давлеканово сейчас строятся сразу два «долгожданных детских сада» на 240 мест. Учреждения оборудуют современными физкультурными и спортивными залами, а также кабинетами логопеда, психолога, прачечной и блоком приготовления пищи.

Возведением новых детсадов власти региона намерены ликвидировать очередность и обеспечить местами максимально возможное количество детей.

ИСТОЧНИК KP.RU