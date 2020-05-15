В Башкирии до конца 2020 года построят 24 детских сада
В Башкирии до конца текущего года будет построено 24 новых детских сада. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал глава региона Радий Хабиров.
Руководитель республики также сообщил, что в городе Давлеканово сейчас строятся сразу два «долгожданных детских сада» на 240 мест. Учреждения оборудуют современными физкультурными и спортивными залами, а также кабинетами логопеда, психолога, прачечной и блоком приготовления пищи.
Возведением новых детсадов власти региона намерены ликвидировать очередность и обеспечить местами максимально возможное количество детей.
ИСТОЧНИК KP.RU