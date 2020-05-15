2020-05-15T13:36:49+03:00
Общество

В Башкирии до конца 2020 года построят 24 детских сада

Власти намерены ликвидировать очередность в дошкольные учреждения
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсети Радия Хабировафото: соцсети Радия Хабирова
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В Башкирии до конца текущего года будет построено 24 новых детских сада. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал глава региона Радий Хабиров.

Руководитель республики также сообщил, что в городе Давлеканово сейчас строятся сразу два «долгожданных детских сада» на 240 мест. Учреждения оборудуют современными физкультурными и спортивными залами, а также кабинетами логопеда, психолога, прачечной и блоком приготовления пищи.

Возведением новых детсадов власти региона намерены ликвидировать очередность и обеспечить местами максимально возможное количество детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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