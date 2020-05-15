В каких больницах Башкирии лечат зараженных коронавирусом – данные на 15 мая

15 Май 2020 2020-05-15T12:22:39+03:00

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В Министерстве здравоохранения Башкирии рассказали, в каких больницах республики лечат больных коронавирусом по состоянию на 15 мая. Всего на госпитализации находятся 609 пациентов, 33 из которых – в тяжелом состоянии.

Инфицированных распределили по десятках медучреждений региона. Больше всего пациентов с ковидом – в уфимских больницах: клинике БГМУ (90), ГКБ №18 (75), №8 (35), №5 (30), РКБ имени Куватова (25), ГКБ Демского района (18), РКИБ (12), ГКБ №13 (7), №21 (5) и РКВД (4).

Стабильно высокое число госпитализированных наблюдается в городской больнице Нефтекамска – 60 пациентов. В ГБ города Салавата под наблюдением врачей находится 21 зараженный коронавирусом. По 19 инфицированных лежат в ГБ №4 Стерлитамака и Чишминской ЦРБ.

Больные с COVID-19 в других районах. Верхне-Татышлинская и Белебеевская ЦРБ – 14; Туймазинская ЦРБ и ГБ №1 города Октябрьского —13; Бирская ЦРБ – 12, ЦГБ Кумертау – 11; Исянгуловская ЦРБ – 9; Учалинская ЦРБ – 8; Баймакская ЦГБ – 7; ЦГБ Сибай – 6; Ишимбайская, Верхнеяркеевская, Дюртюлинская, ГБ №2 Стерлитамака – по 5; Кушнаренковская, Янаульская, Акъярская ЦРБ, ГБ №1 Стерлитамака, РКВД – по 4; Месягутовская, Иглинская, Благовещенская ЦРБ – по 3. В остальных медучреждениях лечится еще 21 пациент.

669 пациентов лечатся дома – у них легкая форма заболевания. Всего в Башкирии коронавирус обнаружен у 1874 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU