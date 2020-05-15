В Башкирии вновь увеличилось число больных коронавирусом

15 Май 2020 2020-05-15T10:48:32+03:00

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минувшие сутки прирост числа больных коронавирусом в Башкирии увеличился на 90 человек.

Напомним, что количество заболевших опасной инфекцией в Башкирии за сутки уже второй день держится на отметках в 88-90 человек. В федеральном штабе также отметили, что за день в республике шесть человек полностью вылечились от коронавируса.

Таким образом, сейчас количество заболевших вирусом в Башкирии составляет 1874 человек. К счастью, большая часть переносят недуг в легкой форме. Однако есть и те, кто находятся в тяжелом состоянии. По последним имеющимся данным, к аппаратам ИВЛ в Башкирии подключены 11 человек.

С начала новой рабочей недели в регионе, как и по всей стране, смягчили режим полной самоизоляции, вместе с этим введя обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. Индивидуальные защитные средства жители Башкирии могут снимать только в своих домах. Глава республики Радий Хабиров и вовсе заявил, что маски могут стать необходимым атрибутом жизни граждан Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU