В Башкирии вновь увеличилось число больных коронавирусом
минувшие сутки прирост числа больных коронавирусом в Башкирии увеличился на 90 человек.
Напомним, что количество заболевших опасной инфекцией в Башкирии за сутки уже второй день держится на отметках в 88-90 человек. В федеральном штабе также отметили, что за день в республике шесть человек полностью вылечились от коронавируса.
Таким образом, сейчас количество заболевших вирусом в Башкирии составляет 1874 человек. К счастью, большая часть переносят недуг в легкой форме. Однако есть и те, кто находятся в тяжелом состоянии. По последним имеющимся данным, к аппаратам ИВЛ в Башкирии подключены 11 человек.
С начала новой рабочей недели в регионе, как и по всей стране, смягчили режим полной самоизоляции, вместе с этим введя обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. Индивидуальные защитные средства жители Башкирии могут снимать только в своих домах. Глава республики Радий Хабиров и вовсе заявил, что маски могут стать необходимым атрибутом жизни граждан Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU