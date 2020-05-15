Парламент Башкирии запретит продажу энергетиков детям

15 Май 2020 2020-05-15T10:10:11+03:00

В Госсобрании убеждены, что подростки не контролируют суточную дозу напитка и наносят вред своему здоровью

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Депутаты башкирского парламенты намерены запретить продажу энергетических напитков детям. Проект соответствующего закона будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

Инициатива законодателей предполагает полный запрет продажи энергетиков несовершеннолетним на территории всей республики. Кроме того, напитки исключат из ассортимента в детских, образовательных, медицинских организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием молодежи.

По словам инициатора ограничительной меры, руководителя фракции ЛДПР в Госсобрании Вячеслава Рябова, новый закон нацелен «на защиту здоровья подрастающего поколения».

«По статистике основными потребителями таких напитков являются подростки, которые беспрепятственно их покупают, не контролируя суточную дозу. Доказано, что чрезмерное потребление тонизирующих напитков наносит организму вред, сопоставимый с непомерным потреблением алкоголя», – сказал Рябов. Он добавил, что энергетики могут стать причиной депрессии, формировать зависимость и обострять психические заболевания.

Если инициатива будет принята, депутаты займутся законопроектом, устанавливающим ответственность за нарушение запрета.

ИСТОЧНИК KP.RU