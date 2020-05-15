2020-05-15T09:31:45+03:00
Общество

ФАС заподозрила в картельном сговоре поставщиков оборудования в медучреждения Башкирии

Больницам предоставили технику на 100 млн рублей. Деньги можно было сэкономить и направить на борьбу с коронавирусом
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сэкономленные деньги могли пойти на борьбу с коронавирусомСэкономленные деньги могли пойти на борьбу с коронавирусомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Федеральная антимонопольная служба Башкирии заподозрила в картельном сговоре трех поставщиков оборудования в медицинские организации республики. Дело было возбуждено в отношении ООО «Пасворд», ООО «Битрейтик» и ООО «Техноцель».

Из сообщения ФАС следует, что компании участвовали в 59 аукционах на поставку цифровой техники. Общая сумма торгов превысила 100 млн рублей.

«С целью поддержания цен участники предполагаемого картеля отказались от конкурентной борьбы и подавали ценовые предложения с незначительным снижением НМЦК - 0,5 и 1%. В результате их действий социальные объекты получили оборудование по значительно завышенным ценам», – рассказали в службе. В ведомстве отметили, что будь торги конкурентными, средства можно было сэкономить и направить на борьбу с COVID-19.

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев заявил, что «такие действия не должны оставаться безнаказанными». В случае доказательства картельного сговора должностным лицам фирм может грозить уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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