Главврач уфимской больницы, в которой произошла вспышка коронавируса, сделала важное заявление

15 Май 2020 2020-05-15T08:51:14+03:00

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Главный врач уфимской РКБ имени Куватова, где в начале апреля произошла вспышка коронавирусной инфекции, вернулась на работу после самоизоляции. Эльза Сыртланова заступила на пост 12 мая, когда больница заработала в плановом режиме. На своей странице в фейсбуке она рассказала о текущем положении дел в медучреждении.

«Сегодня уже первые 20 пациентов прошли через обсерватор, сдали анализы на короновирусную инфекцию, и уже проведены первые операции, – написала Сыртланова. – Также с 12 мая РКБ им.Г.Г.Куватова обеспечивает оказание медицинской помощи в родильном доме и гинекологическом отделении. Сегодня на свет появились первые детишки! На лечении находятся 13 пациентов».

На базе РКБ продолжает работу ковидный госпиталь на 120 коек. Сейчас там 52 пациента, трое из которых в реанимации и один – на аппарате искусственной вентиляции легких.

«Обращаюсь ко всем - расслабляться пока нет никаких причин. Количество заболевших медленно, но стабилизируется! Это нормальный эпидемический процесс, т.к. мы еще не вышли на плато», – добавила главврач РКБ.

По ее словам, наиболее тяжело коронавирус переносят люди старше 65 лет и пациенты с хроническими заболеваниями, однако есть случаи, когда и молодые люди без каких-либо предпосылок «внезапно очень тяжело переживают инфекцию».

Тем временем главный врач Белорецкой центральной районной клинической больницы Евгений Кустов, который замещал Сыртланову, вернулся домой. Впереди его ждет двухнедельная самоизоляция.

ИСТОЧНИК KP.RU