В Башкирии пожилой мужчина попал под колеса сдававшей назад машины

15 Май 2020 2020-05-15T10:10:53+03:00

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В башкирском городе Бирске накануне, 14 мая, произошло ДТП с участием пешехода. Подробности сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Инцидент случился после полудня на улице Мира. По предварительной информации, 47-летний горожанин, выезжая с торговой базы задним ходом, совершил наезд на 67-летний пенсионера. Пожилой мужчина получил различные травмы и был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано шесть аварий, в которых пострадали шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU