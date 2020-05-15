В Башкирии пожилой мужчина попал под колеса сдававшей назад машины
Пенсионера доставили в больницу
фото: ГИБДД РБ
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В башкирском городе Бирске накануне, 14 мая, произошло ДТП с участием пешехода. Подробности сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Инцидент случился после полудня на улице Мира. По предварительной информации, 47-летний горожанин, выезжая с торговой базы задним ходом, совершил наезд на 67-летний пенсионера. Пожилой мужчина получил различные травмы и был экстренно госпитализирован в ближайшую больницу.
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано шесть аварий, в которых пострадали шесть человек.
ИСТОЧНИК KP.RU