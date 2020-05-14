2020-05-14T19:01:30+03:00
Происшествия

У жителя Уфы из машины загадочным способом украли крупную сумму денег

Преступники орудовали ночью и изрядно наследили
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне в центре Уфы неизвестные похитили из легкового автомобиля крупную сумму денег. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, с заявлением в полицию обратился 27-летний владелец иномарки. Он сообщил, что из его KIA Optima злоумышленники похитили 4,5 млн рублей.

По словам собеседника, в заявлении молодой уфимец указал, что деньги из машины пропали ночью, но, когда и, самое главное, где точно это могло произойти, он сказать не смог. Изестно лишь что крупная сумма находилась в обычном портфеле. На месте преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили несколько следов обуви и рук.

По всей видимости, машину не взламывали – с первого взгляда сотрудникам органов не удалось определить каким способом была совершена кража.

ИСТОЧНИК KP.RU

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