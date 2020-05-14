2020-05-14T17:25:44+03:00
Происшествия

В Уфе адвокат проведет два года за решеткой за крупное мошенничество

По приговору суда он выплатит серьезный штраф
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях в Уфе суд вынес приговор 42-летнему адвокату из Уфы, которого обвиняли в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, бывший правозащитник полностью признал свою вину.

По данным следствия, которые затем подтвердились в суде, в сентябре прошлого года адвокат пришел к супруге одного из своих подзащитных и предложил ей дать взятку судье, который рассматривал дело ее мужа. С помощью 5 млн рублей он предлагал переквалифицировать статью, по которой обвиняли его клиент на менее тяжкую. Как отметили следователи, в действительности он не мог повлиять на суд, а деньги планировал присвоить себе.

В итоге женщина сделала вид что согласилась на взятку, а сама обратилась в правоохранительные органы. Адвоката задержали при передаче денег сотрудники управления ФСБ по Башкирии. На время следствия его поместили под стражу, а на имущество наложили арест.

Суд признал экс-адвоката виновным и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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