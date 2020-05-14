В Уфе из-за посетителей без масок закрыли рынок
Сегодня, 14 мая, стало известно, что власти республики постановили закрыть Демский рынок за невыполнение санитарных норм. Об этом заявили во время оперативного совещания в правительстве Башкирии.
Торговый комплекс, расположенный на улице Чебоксарская, 21/1, приостановил работу. По предварительной информации это произошло из-за того, что посетители проигнорировали «масочный режим» - на территории было много покупателей без защитных масок. Теперь администрации рынка нужно устранить нарушения. Только тогда площадка будет открыта для посетителей.
Также по данным башкирских чиновников, озвученным на оперативном совещании в правительстве, под пристальное наблюдение попал и Колхозный рынок – там также выписали протоколы на нескольких покупателей без масок.
ИСТОЧНИК KP.RU