В Уфе из-за посетителей без масок закрыли рынок

14 Май 2020 2020-05-14T16:39:15+03:00

Власти республики заявили, что не позволят возобновить ему работу, пока не будут соблюдаться все нормы защиты

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 мая, стало известно, что власти республики постановили закрыть Демский рынок за невыполнение санитарных норм. Об этом заявили во время оперативного совещания в правительстве Башкирии.

Торговый комплекс, расположенный на улице Чебоксарская, 21/1, приостановил работу. По предварительной информации это произошло из-за того, что посетители проигнорировали «масочный режим» - на территории было много покупателей без защитных масок. Теперь администрации рынка нужно устранить нарушения. Только тогда площадка будет открыта для посетителей.

Также по данным башкирских чиновников, озвученным на оперативном совещании в правительстве, под пристальное наблюдение попал и Колхозный рынок – там также выписали протоколы на нескольких покупателей без масок.

ИСТОЧНИК KP.RU