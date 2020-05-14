В Уфе на крыше здания Уралсиба появились на свет четверо птенцов сокола-сапсана

14 Май 2020 2020-05-14T16:09:04+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях на крыше одного из самых высоких зданий в Уфе, банка Уралсиб, вылупились птенцы редкого сокола-сапасана. Известно, что впервые за все время, как эти гордые и красивые создания гнездятся там, проклюнулись все четыре яйца. Как рассказали в пресс-службе банка, первое яйцо самка отложила еще 1 апреля.

Как известно, соколы-сапсаны по очереди высиживают яйца – в процессе участвует не только самка, но и самец. Он сидит на яйцах, пока мать соколиного семейства улетает, чтобы поохотится и просушить перья.

Также в Уралсибе рассказали, что их камеры видео наблюдения, установленные специально для наблюдений за птицами, в этом году впервые сняли драку двух самцов.

- Чужой самец пробовал отвоевать территорию и самку, - пояснили в пресс-службе.

Сейчас вылупившиеся птенцы находятся под защитой своих родителей и чувствуют себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU